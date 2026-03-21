La Russa | Delmastro? Per una foto nessuno si è mai dimesso

Da lapresse.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader politico ha commentato la vicenda riguardante Delmastro, affermando di non conoscere i dettagli specifici. Ha precisato che, a suo avviso, le dimissioni avvengono solo in presenza di atti gravi o condanne, sottolineando che nessuno si è mai dimesso per una semplice foto. La dichiarazione si concentra sulla posizione personale rispetto alle conseguenze di determinati comportamenti.

Home > Video > “Delmastro? Non conosco questa vicenda, sicuramente uno si dimette se ha commesso degli atti gravi, se ci sono condanne: per una foto non si è mai dimesso nessuno”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a chi gli chiedeva se il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro dovesse dimettersi per i presunti affari con la figlia di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per reati di mafia. Cuba, viceministro energia: "Petrolio russo? Nostro diritto sovrano comprare combustibile" Cuba, viceministro esteri: "Trattative Usa? Tanti interessi reciproci, ma no a cambio sistema politico" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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