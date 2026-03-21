Lara Naki Gutmann ha ripreso a gareggiare sul ghiaccio dopo un periodo di stop, affermando di aver imparato a credere di più in sé stessa. La pattinatrice ha dichiarato di aver dovuto lavorare molto sulla propria autostima, e i risultati ottenuti confermano il suo impegno. La sua rinascita sulla pista è stata accompagnata da una maggiore fiducia nelle proprie capacità.

Dietro la grazia e l'eleganza della classe 2002 c'è una pattinatrie con carattere da vendere. “Quando pattino la cosa che mi piace di più è che riesco a migliorarmi, fare qualcosa di speciale e raggiungere i miei obiettivi". L'ultima fatica ora è il Mondiale di Praga Francesca Lollobrigida conquista l'oro anche nei 5.000 metri di Milano-Cortina 2026 Si è obbligata, per sua stessa ammissione, a credere di più nelle proprie capacità e nel proprio valore e, alla fine, i fatti le hanno dato ragione. Dietro la grazia, l’eleganza e la forza tecnica della trentina, classe 2002, Lara Naki Gutmann (tesserata con le Fiamme Oro) c’è una pattinatrice di figura che ha carattere da vendere e che si sta ritagliando il suo spazio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La rinascita sul ghiaccio di Lara Naki Gutmann: “Ho imparato a credere in me”

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Lara Naki Gutmann tra tecnica, preparazione e arteClasse 2002, nata a Trento, cresciuta tra Italia e mondo, Lara Naki Gutmann non è soltanto una pattinatrice: è un racconto che si muove sul ghiaccio.

Tutto quello che riguarda Lara Naki Gutmann

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