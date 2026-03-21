La squadra si prepara a riprendere il campionato dopo la vittoria in coppa e affronta subito una partita importante per le prossime settimane. La Dole si trova a dover disputare un incontro decisivo per mantenere la posizione in classifica, senza lasciarsi distrarre dalle recenti soddisfazioni. La partita rappresenta una tappa cruciale nel cammino della squadra in vista degli obiettivi stagionali.

Torna il campionato e la Dole si trova subito a dover giocare un match chiave per il futuro a breve termine. I biancorossi proveranno stasera a violare il Paladozza, un campo che ha visto la Fortitudo perdere una sola volta in stagione a fronte di 14 successi. Il ko è quello del 12 ottobre 2025 con Pesaro, poi solo vittorie per il gruppo di Caja. La Rinascita, reduce da uno splendido weekend culminato con la vittoria in Coppa Italia, cerca di fare reset e di ripartire con la testa giusta. "Sensazione inconscia di appagamento? Può esistere, è già successo storicamente a chi ha vinto qualcosa e poi si è trovato a dover giocare qualche giorno dopo – avverte Sandro Dell’Agnello –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Rinascita nella tana della Fortitudo: "Dopo la Coppa non siamo appagati"

Articoli correlati

Leggi anche: La rinascita: "Siamo ripartiti dopo l’incendio"

Calcio Serie D. La capolista Folgore teme sorprese nella tana della LeonNei due anticipi di ieri nel girone B di Serie D spicca la vittoria per 2-0 del ChievoVerona sul Breno.

Una selezione di notizie su La Rinascita nella tana della Fortitudo...

Temi più discussi: Una domenica nella tana dei Lupi: la Rinascita Lagonegro affronta l'Emma Villas Codyeco Lupi Siena; La trasferta in Piemonte chiude la stagione regolare di Belluno; Pesistica olimpica, trionfo del Fitness One Club di Senise al 2° Turno Open; Scontro frontale sulla statale 7 a Matera: un morto e due feriti.

La Rinascita nella tana della Fortitudo: Dopo la Coppa non siamo appagatiRimini stasera al Paladozza, dove finora solo Pesaro ha fatto il blitz. Dell’Agnello carica i suoi. Ogden in dubbio ... sport.quotidiano.net

Una domenica nella tana dei Lupi: la Rinascita Lagonegro affronta l’Emma Villas Codyeco Lupi SienaSANTA CROCE SULL'ARNO (PI) - C'è un tipo di partita che non si può affrontare con il pilota automatico. È quella contro chi non ha nulla da perdere, contro c ... ivl24.it

di Francesco Forni Un ritorno lancia in resta. La rinascita della Honda Prelude dopo un letargo durato venticinque anni attraverso una... Leggi l'articolo #HondaPrelude facebook

Bari, 700 mila euro dalla Regione Puglia per il Parco della Rinascita: partono le piantumazioni nell’ex Fibronit - News x.com