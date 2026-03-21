la posta in gioco csm e carriere separate la sentenza agli elettori

Il caso riguarda il Csm e le carriere dei magistrati, con una sentenza che sarà comunicata agli elettori. Vespa ricorda come, durante il suo ruolo, abbia spesso criticato Luca Palamara, allora leader dell’Associazione nazionale magistrati, per le pratiche di promozione, trasferimenti e sanzioni disciplinari influenzate dalle correnti. La discussione si concentra sui meccanismi interni e sulle decisioni prese all’interno del sistema giudiziario.

Vespa Quando Luca Palamara era leader dell’Associazione nazionale magistrati, gli contestavo spesso lo scambio di promozioni, trasferimenti e sanzioni disciplinari nel gioco perverso delle correnti, in danno di magistrati meritevoli ma privi di sostegno. Lui mi rispondeva: "L’unico modo per ammazzarci (stroncare le correnti) è sorteggiare i componenti del Consiglio superiore della magistratura". Nella notte tra l’8 e il 9 marzo 2019 fu documentato con intercettazioni e uso del trojan un incontro di Palamara, politici e membri del Csm nell’hotel Champagne di Roma per trattare sulla nomina del nuovo procuratore della Repubblica di Roma. Palamara fu radiato dalla magistratura, i consiglieri del Csm dovettero dimettersi, ma quella era soltanto la punta di un iceberg dieci volte più profondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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