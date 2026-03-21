La poesia acrobatica e spettacolare di Circo Zoé al Donizetti

Nella stagione di Altri Percorsi della Fondazione Donizetti, si terrà lo spettacolo «Deserance» di Circo Zoé, un’esibizione di poesia acrobatica e spettacolare. La performance si svolgerà al teatro Donizetti e coinvolgerà il pubblico con numeri di alta precisione e effetti visivi sorprendenti. L’evento rappresenta una delle tappe della rassegna dedicata alle arti circensi e alle sperimentazioni teatrali.

L’INTERVISTA. Nella stagione di Altri Percorsi della Fondazione Donizetti, lo spettacolo «Deserance» di Circo Zoé. C’è molto di Bergamo nello compagnia Circo Zoé, due dei fondatori sono originari della nostra provincia, ma il loro respiro ormai è internazionale e la loro poetica universale. Lo spettacolo «Deserance» è il riuscito compimento della loro arte che spazia tra circo, giocoleria, danza, musica e canto lirico. Alla base di tutto però c’è un afflato poetico e sognate che non manca di ironia. Sul palcoscenico: Simone Benedetti, Anouck Blanchet, Adrien Fretard, Maria Reis, Chiara Sicoli e Gael Manipoud. Musiche di Jean Stengel e Diego Zanoli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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