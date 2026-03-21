Il referendum sulla riforma della giustizia coinvolge direttamente Giorgia Meloni e Elly Schlein, evidenziando le loro posizioni contrapposte. La consultazione rappresenta un momento chiave per la premier, poiché mette alla prova la sua capacità di portare avanti un'idea storica del centrodestra. La campagna si svolge in un clima di forte attesa e tensione tra i sostenitori di entrambe le parti.

Il referendum è decisivo per Giorgia Meloni, perché rappresenta una prova di coerenza: è la sua riforma simbolo sulla giustizia e misura la sua capacità di trasformare un’idea storica del centrodestra in consenso reale. Una vittoria del No sarebbe un colpo politico, ma non esistenziale: Meloni resterebbe comunque al governo e continuerebbe a essere la favorita per le politiche del 2027. Per Elly Schlein, invece, la posta è più profonda. Il No è diventato un collante identitario per il Pd, ma una vittoria del Sì aprirebbe una crepa difficile da gestire: significherebbe che una parte dell’elettorato progressista non segue la linea e che il partito ha sbagliato lettura del paese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La partita asimmetrica sul referendum di Meloni e Schlein

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