La montagna è creatività parla la campionessa di freeride Marion Haerty

In una domenica mattina in Alta Badia, sulla cima di Piz la Ila a oltre 2.100 metri, il sole splende e la neve caduta il giorno precedente rende le piste ideali per lo sci e il freeride. La campionessa di freeride, Marion Haerty, descrive la montagna come un luogo di creatività, mentre gli appassionati si preparano a vivere un’altra giornata di sport tra paesaggi innevati e condizioni perfette.

La snowboarder francese: "Ho sempre sentito il bisogno di connettermi con lei per esprimere davvero me stessa. Mi piace l’idea di libertà che sa trasmettere, la possibilità di avere ogni mattina una scelta diversa” È una domenica mattina in Alta Badia. Sulle piste dell’altopiano di Piz la Ila, a oltre 2.100 metri di altitudine, splende il sole e ha nevicato il giorno prima: condizioni perfette per andare sugli sci o sullo snowboard. A furia di scendere però e con l’orario di pranzo imminente, viene voglia a tutti di fermarsi un attimo. A quasi tutti. C’è chi approfitta del bel tempo per allontanarsi verso le vette, lontano dalle piste battute e mettersi realmente alla prova. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “La montagna è creatività”, parla la campionessa di freeride Marion Haerty Articoli correlati “Non ce l’ha fatta”. Tragedia in montagna, addio alla campionessa azzurra: dolore immensoC’è un momento, in montagna, in cui tutto sembra perfetto: la neve giusta, il silenzio, la sensazione di libertà.