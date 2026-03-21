A dieci anni dalla scomparsa di Elena Maestrini, il Comune di Gavorrano ha organizzato un evento commemorativo nella nuova biblioteca comunale a lei dedicata. L'iniziativa ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali, che si sono riuniti per ricordare la figura di Elena Maestrini e il suo contributo alla comunità. La cerimonia si è svolta oggi nella sede appena inaugurata.

GAVORRANO A dieci anni dalla scomparsa di Elena Maestrini (foto), il Comune di Gavorrano ha promosso un momento di ricordo nella nuova biblioteca comunale a lei intitolata. Alla cerimonia con il sindaco Stefania Ulivieri e l’Amministrazione comunale hanno partecipato i genitori di Elena, il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi e l’artista Roberta Faucci. Elena Maestrini, studentessa di 21 anni, è scomparsa il 20 marzo 2016 nel tragico incidente stradale avvenuto in Spagna. Una tragedia che ha profondamente segnato la comunità gavorranese e che, nel tempo, ha trovato nella biblioteca comunale un luogo simbolico in cui custodire e rinnovare la memoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Maremma non dimentica. Elena Maestrini

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