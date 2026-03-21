La magia di Pirovano vince la Coppa del mondo di discesa e anche la gara Incredibile non ho ancora realizzato

Laura Pirovano ha vinto sia la gara che la Coppa del mondo di discesa. Durante l'ultima discesa della stagione, ha concluso la competizione con una performance straordinaria, superando Aicher. Dopo la vittoria, ha commentato di non aver ancora realizzato pienamente il risultato ottenuto. La manifestazione si è svolta sulla pista di discesa, con una partecipazione numerosa di atleti e spettatori.

Prima della Pirovano avevano vinto a coppetta di discesa, Isolde Kostner nel 2001 e 2002, quattro volte Sofia Goggia (2018, 2021, 2022 e 2023) e Federica Brignone nel 2025. 1. Laura Pirovano (Ita) in 1'30"85 2. Breezy Johnson (Usa) a 0"15 3. Kira Weidle-Winkelmann (Ger) a 0"25 4. Ariane Raedler (Aut) a 0"29 5. Emma Aicher (Ger) a 0"37 6. Corinne Suter (Sui) a 0"48 7. Nicol Delago (Ita) a 0"51 8. Cornelia Huetter (Aut) a 0"80 9. Sofia Goggia (Ita) a 0"81 9. Ester Ledecka (Cze) a 0"8111. Nadia Delago (Ita) a 0"95 21. Elena Curtoni (Ita) a 2"11 Una prova enorme di Laura Pirovano, terzo successo in carriera oggi a Kvitfjell che le ha permesso di alzare la coppa di specialità. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La magia di Pirovano, vince la Coppa del mondo di discesa e anche la gara. «Incredibile, non ho ancora realizzato» Articoli correlati Leggi anche: La magia di Pirovano, vince la coppa del mondo di discesa e anche la gara. Goggia esulta: «Brava Lolli» Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di discesa se… Le combinazioni per l’ultima gara: 4 in corsa!Laura Pirovano si è issata al comando della classifica della Coppa del Mondo discesa libera quando manca una sola gara al termine della stagione, in... Una selezione di notizie su La magia di Pirovano vince la Coppa del... Temi più discussi: Pirovano è 6/a seguita dalle sorelle Delago nella prima prova della discesa delle finali di Kvitfjell, Johnson leader; Laura Pirovano vince la Coppa di Discesa libera se: combinazioni, punti necessari e possibili risultati alle Finali di CdM 2026 · Sci oggi; Seconda prova alle norvegesi. Pirovano a caccia della Coppa di discesa a Kvitfjell: Mai pensato di potermela giocare; Sci alpino oggi · Laura Pirovano alle Finali di Coppa del mondo 2026: programma delle Finals, classifica di discesa, orario e dove vedere in diretta tv e streaming. SENSAZIONALE LOLLI! PIROVANO TRIONFA ANCHE A KVITFJELL E FA SUA LA COPPA DI DISCESALaura Pirovano sbanca anche Kvitfjell e fa sua la Coppa del Mondo di discesa per regalare allo sci azzurro una fantastica doppietta, pochi minuti dopo il trionfo di Dominik Paris. Lolli non smette più ... fisi.org Quanti soldi guadagna Laura Pirovano vincendo la Coppa del Mondo? C’è una brutta sorpresa. E la classifica dei premi…Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera, trionfando nella modalità degna delle grandi campionesse: imponendosi nell'ultima gara della ... oasport.it A Lillehammer, nelle finali di Coppa del mondo, Laura Pirovano vince la terza libera consecutiva e conquista la coppa di specialità. Battute Johnson (Usa) e Weidle (Germania). La diretta su Repubblica facebook Sci: Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di Discesa libera x.com