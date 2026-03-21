La magia di Pirovano vince la coppa del mondo di discesa e anche la gara Goggia esulta | Brava Lolli

Laura Pirovano ha vinto sia la coppa del mondo di discesa che la gara finale dell'ultima tappa della stagione. Durante la discesa, ha superato Aicher, confermando la sua superiorità sulla pista. Goggia ha commentato la vittoria, esultando per il risultato della collega. La stagione si è conclusa con questa vittoria, che ha chiuso un ciclo importante per la sciatrice.

1. Laura Pirovano (Ita) in 1'30"85 2. Breezy Johnson (Usa) a 0"15 3. Kira Weidle-Winkelmann (Ger) a 0"25 4. Ariane Raedler (Aut) a 0"29 5. Emma Aicher (Ger) a 0"37 6. Corinne Suter (Sui) a 0"48 7. Nicol Delago (Ita) a 0"51 8. Cornelia Huetter (Aut) a 0"80 9. Sofia Goggia (Ita) a 0"81 9. Ester Ledecka (Cze) a 0"8111. Nadia Delago (Ita) a 0"95 21. Elena Curtoni (Ita) a 2"11 Una prova enorme di Laura Pirovano, terzo successo in carriera oggi a Kvitfjell che le ha permesso di alzare la coppa di specialità. Seconda all'arrivo Breezy Johnson, poi la tedesca Weidle. Nona Sofia Goggia. La gioia di Laura Pirovano: «Non ho ancora realizzato, mi sembra incredibile. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La magia di Pirovano, vince la coppa del mondo di discesa e anche la gara. Goggia esulta: «Brava Lolli» Articoli correlati Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di discesa se… Le combinazioni per l’ultima gara: 4 in corsa!Laura Pirovano si è issata al comando della classifica della Coppa del Mondo discesa libera quando manca una sola gara al termine della stagione, in... Leggi anche: Coppa del mondo sci, Laura Pirovano vince anche la seconda discesa Tutti gli aggiornamenti su Brava Lolli Sensazionale Lolli. La trentina Laura Pirovano trionfa a Kvitfjell e vince la Coppa del Mondo di discesa: è un'impresa colossaleKVITFJELL. Meravigliosa, incredibile, sensazionale Laura Pirovano. La fuoriclasse trentina vola sulla pista di Kvitfjell, vince l'ultima discesa della stagione e vince la Coppa del Mondo di specialità ... ildolomiti.it Fantastica Laura Pirovano, bis nella discesa libera in Val di Fassa: Lolli vola al comando della classifica di specialitàSeconda vittoria consecutiva sulle nevi di casa per la trentina che, dopo essersi sbloccata, trionfa nuovamente per un solo centesimo. La fortuna ora dopo tanti piazzamenti le sorride e la costanza me ... today.it