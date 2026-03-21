Un medico di 29 anni lavora da alcuni mesi come medico di famiglia a Firenzuola, un comune dell’Appennino tosco-emiliano. La sua esperienza si focalizza sull’assistenza quotidiana ai pazienti della zona, portando avanti un impegno che definisce gratificante. La sua presenza rappresenta una novità nel contesto locale, dove si occupa di cure di base e di rapporti con la comunità.

FIRENZUOLA (Firenze) Ha ventinove anni, e da qualche mese sta lavorando come medico di famiglia in un comune dell’Appennino tosco-emiliano, a Firenzuola. Payam Parniani, di famiglia iraniana, nato e laureato a Firenze, il problema della carenza dei medici di famiglia lo conosce bene. E a Firenzuola è stato accolto con calore da tutta la comunità, rimasta con un solo medico di base, per seguire una popolazione di quasi 5 mila abitanti, molti anziani, tre case di riposo. Mancano davvero i medici di famiglia, dottor Parniani? "Sto frequentando il corso per medici di medicina generale a Firenze e parliamo anche di questo: è dal 2020 che si sta manifestando questa carenza, ma lo si sapeva già 30 anni fa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lezione di Payam. Il dottore di Firenzuola: "Un lavoro gratificante"

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