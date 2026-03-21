La Juventus affronta il Sassuolo e ottiene un pareggio per 1-1 nonostante il ritorno di Vlahovic e Milik. Il Sassuolo, ridotto di diversi giocatori a causa di casi di pertosse, resiste e porta a casa un punto. La partita si conclude senza vincitori né vinti, mentre il Milan sale al secondo posto della classifica.

AGI - La Juventus ritrova Vlahovic e Milik, ma non va oltre l' 1-1 contro un Sassuolo decimato dai casi di pertosse. Allo Stadium Pinamonti risponde a Yildiz e frena la corsa al quarto posto dei bianconeri che sbagliano un rigore nel finale con Locatelli. È il portiere Muric l'eroe del Sassuolo che fa un favore a Como e Roma in chiave Champions. Un punto d'oro per Fabio Grosso dopo una settimana complicata. La società non ha comunicato per privacy i nomi dei giocatori colpiti dal virus, ma tra gli assenti allo Stadium spiccano due big come Matic e Thorstvedt. L'allenatore neroverde può fare esperimenti e allo Stadium arriva la prima chance da titolare in A per il 2007 Bakola, arrivato dal Marsiglia a gennaio per 10 milioni più bonus e fin qui sceso in campo per poco più di dieci minuti complessivi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Juve sbatte contro il muro Sassuolo. Il Milan torna secondo

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