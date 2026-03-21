Una Innocenti Mini di De Tomaso, utilizzata dall’attore noto come Billo in Vacanze di Natale, si unisce alla Maserati MCPura Cielo personalizzata Fuoriserie, presentata alla WinteRace 2026 di Cortina. Le due vetture appartengono a mondi diversi ma condividono la partecipazione all’evento in corso. La Mini e la Maserati sono state fotografate insieme durante la manifestazione invernale.

Una strana coppia solo in apparenza. Sono la Innocenti Mini De Tomaso usata da Billo, alias Jerry Calà, in Vacanze di Natale e la Maserati MCPura Cielo personalizzata Fuoriserie, insieme alla WinteRace 2026 di Cortina. Due modi di intendere l'auto lontani oltre 40 anni ma accomunati dalla presenza alla manifestazione di regolarità classica. Ecco come sono fatte le vetture. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Innocenti Mini di Billo e la MCPura insieme alla WinteRace

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