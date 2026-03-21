la guerra in iran allunga la vita del carbone

La guerra in Iran ha portato a un aumento della domanda di carbone, una delle fonti fossili più inquinanti. Molti paesi stanno intensificando l’utilizzo di questa risorsa per far fronte alla crisi energetica. La situazione ha determinato una crescita nell’impiego di carbone, che viene scelto come alternativa alle altre fonti di energia. La presenza del conflitto ha così contribuito ad allungare la vita di questa materia prima.

Fedele all’unico principio che lo guida – “La mia moralità. La mia mente è l’unica cosa che può fermarmi” – Donald Trump continua a incendiare il mondo. Mentre vanno letteralmente a fuoco i pozzi e i depositi di petrolio e gas naturale in Medio Oriente, mentre lo stretto di Hormuz è ancora paralizzato e aziende e persone comuni cominciano a fare i conti con l’aumento dei prezzi dell’energia, i governi fanno a gara per accaparrarsi le scorte di greggio e gas in circolazione e cercano di capire a quali fonti si possa ricorrere per compensare gli effetti della guerra in Iran e garantire la propria sicurezza energetica. Hanno sicuramente più vantaggi i paesi che dispongono del nucleare e di una buona produzione di energia rinnovabile; per tutti gli altri, spesso, la scelta più immediata è puntare sul carbone, la fonte più inquinante. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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