Il Bologna ha vinto contro l'Atalanta di Gasperini in una partita che ha sorpreso molti, confermando la forza del calcio italiano in Europa. Nonostante le voci negative e le critiche, la squadra ha mantenuto il livello e ottenuto una vittoria importante. La cena tra i dirigenti e l’allenatore sembra essere rimandata, poiché Gasperini impiega molto tempo a reagire alle sconfitte.

Dall’inviato E’ molto probabile che quella benedetta cena non si farà mai, non a breve, almeno: perché quelli come Gian Piero Gasperini ci mettono mesi a digerire i bocconi amari. Figuriamoci che voglia possa avere l’allenatore della Roma di sedersi a tavola con Vincenzo Italiano che gli ha fatto andare di traverso una stagione intera. Il 3-4 dell’Olimpico che consegna il Bologna alla Storia e lo eleva tra le prime otto in Europa League è figlio di una affermazione netta del tecnico rossoblù sul più navigato e incensato collega. Testa, carattere, gioco: una superiorità totale, espressa al Dall’Ara e dentro l’inferno giallorosso. E così è stato ribaltato un pronostico che era già scolpito nella pietra della presunzione: quella di sapere sempre da fuori la verità di ciò che c’è dentro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La grande certezza: Italiano super in Europa. Il suo Bologna ha sconfitto Gasp e le critiche

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