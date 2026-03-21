La Germania ha deciso di allentare le restrizioni sull’export di armi, introducendo un’eccezione per le monarchie del Golfo e l’Ucraina, mentre la Svizzera mantiene le sue norme più rigide. La misura è stata adottata dal governo Merz in risposta all’emergenza, modificando le regole precedenti. La decisione riguarda armi prodotte in Germania e destinate a specifici paesi.

Europa In nome dell'«emergenza» il governo Merz allenta la legge sull'export di armi prodotte in Germania varando l'eccezione alle regole per le monarchie del Golfo e per l'Ucraina Europa In nome dell'«emergenza» il governo Merz allenta la legge sull'export di armi prodotte in Germania varando l'eccezione alle regole per le monarchie del Golfo e per l'Ucraina In nome dell’«emergenza» il governo Merz allenta la legge sull’export di armi prodotte in Germania varando l’eccezione alle regole per le monarchie del Golfo e per l’Ucraina. D’ora in poi le forniture belliche destinate a Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait e Oman non dovranno più passare al vaglio dell’Ufficio federale di controllo delle esportazioni (Bafa) ma potranno essere spedite direttamente al compratore. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La Germania toglie i paletti sull’export di armi, la Svizzera invece li mette

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