la formula 1 perde due gp e cambia tutto

La Formula 1 annuncia la cancellazione di due Gran Premi dal calendario ufficiale, una decisione che coinvolge circuiti e organizzatori. La perdita di queste due tappe modifica il programma stagionale e interessa le gare previste in diverse località. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori del campionato e riguarda eventi programmati per questa stagione.

La Formula 1 perde due pezzi importanti del suo calendario e questa volta non è solo una questione sportiva. La cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita, previsti rispettivamente il 12 e il 19 aprile, è ormai ufficiale e la decisione è stata presa dalla FIA a causa della guerra in corso in Medio Oriente. Una scelta definita «difficile ma giusta» da Stefano Domenicali, che ha sottolineato come la sicurezza debba rimanere la priorità assoluta. Su questo c’è poco da discutere, quello che però fa più rumore è un altro aspetto: il calendario. Il prossimo appuntamento resta il Gran Premio del Giappone del 29 marzo, poi il vuoto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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