La dieta e il doppio effetto | abbassa pressione e aiuta cervello cos’è la DASH

La dieta DASH, sviluppata per migliorare la salute cardiovascolare, è nota per aiutare a ridurre la pressione sanguigna e supportare le funzioni cerebrali. Chi la segue spesso mira a perdere peso, mantenere sotto controllo il pressione e prevenire il diabete. Questa alimentazione si concentra su alimenti ricchi di nutrienti e poveri di zuccheri e grassi saturi. È una scelta adottata da molte persone per migliorare il proprio stato di salute generale.

(Adnkronos) – Chi segue una dieta lo fa per ottenere in particolare un beneficio fisico. Si punta a perdere peso, ad agevolare il 'lavoro' del cuore, a tenere sotto controllo la pressione e contrastare magari il rischio di diabete. Molti regimi alimentari hanno come 'bonus' effetti positivi per l'attività cerebrale, che trae giovamento dalla riduzione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Il ‘potere’ delle fibre, la dieta aiuta a vivere di più e protegge il cervello(Adnkronos) – Nella dieta si possono inserire alimenti che migliorano la salute contribuendo ad allungare la vita e protegge anche il cervello. Mangiagalli, doppio intervento al cervello su un bimbo di tre mesi. Cos’è la Mav, malattia che ruba il sangueMilano, 27 gennaio 2026 – Il nome del bambino è di fantasia per tutelarne la privacy, ma l’episodio (accaduto qualche mese fa ma reso noto oggi 27... Contenuti utili per approfondire La dieta e il doppio effetto abbassa... Temi più discussi: Prevenzione oncologica, al via la settimana nazionale della Lilt; Diabete, il triplo agonista retatrutide riduce emoglobina glicata (HbA1c) e peso corporeo. Primo studio di fase III; Comunicazione Italiana; Doppio weekend di cambiamenti: arrivano la primavera e l'ora legale. Stessa dieta, ma con cibi diversi: «I freschi e poco lavorati fanno perdere il doppio del peso»Una dieta equilibrata funziona meglio se si scelgono alimenti poco lavorati. È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato su Nature Medicine e condotto dalla University College London insieme alla ... corriere.it La dieta MIND protegge il cervelloCos’è la dieta MIND? Se ne sta parlando moltissimo, anche se ha qualche anno di età. Mind sta per Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay, che in italiano potremmo tradurre come di ... msn.com Chuck Norris è morto a 86 anni. Dalla dieta senza zuccheri alla regola di non mangiare dopo le sei: il metodo e gli sgarri dell’attore - facebook.com facebook