La delusione di Scarpetta e l’amore per il Montana

Questa settimana si è parlato del ritorno vivace di una serie molto amata come Firefly, mentre è stato annunciato l’annullamento del progetto di reboot di Buffy. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, tra entusiasmo e delusione. La discussione si focalizza sulle reazioni del pubblico e sulla percezione generale riguardo a queste decisioni nel mondo dello spettacolo.

Considerando che questa settimana abbiamo saputo del ritorno (animato) di un cult amatissimo come Firefly, ma anche dell’annullalmento del progetto di reboot di Buffy, non so dire quale sia la posizione del nostro nostalgiometro, se volge al bello o se invece minaccia tempesta. Intanto però parliamo di un bel po’ di seri in arrivo, di quel vecchio volpone di Taylor Sheridan e del fatto che si sono dimenticati James Van der Beek e Eric Dane agli Oscar. Ascolta la puntata. Diego Castelli nasce a Milano nel 1982 e non ha memorie d’infanzia che non siano legate a film, serie tv, romanzi, videogiochi. Da oltre quindici anni costruisce palinsesti a Mediaset in qualità di Channel Manager. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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