La Danimarca aveva un piano per la Groenlandia in caso di invasione degli Stati Uniti

La Danimarca aveva sviluppato un piano in caso di invasione degli Stati Uniti alla Groenlandia. Se gli Stati Uniti, sotto la presidenza di Donald Trump, avessero tentato di occupare l’isola, Copenaghen avrebbe risposto eliminando tutte le piste d’atterraggio della Groenlandia. La strategia è stata rivelata in un rapporto, evidenziando le misure previste in situazioni di crisi.

La Danimarca aveva un piano. Se gli Stati Uniti guidati da Donald Trump avessero tentato di invadere la Groenlandia – più volte evocata dallo stesso presidente come obiettivo – Copenaghen sarebbe stata pronta a una mossa estrema: « Far saltare tutte le piste d’atterraggio» della gigantesca isola. A rivelarlo è il Financial Times. L’obiettivo era resistere a un attacco, rendendolo abbastanza costoso alle forze statunitensi da indurre la Casa Bianca a desistere o a cercare una soluzione diplomatica. Gli esplosivi e le sacche di sangue. A gennaio, secondo fonti della radiotelevisione pubblica danese, l’esercito ha inviato in Groenlandia esplosivi sufficienti a distruggere le principali piste d’atterraggio vicino alla capitale Nuuk e a Kangerlussuaq, ex base aerea a nord dell’isola. 🔗 Leggi su Open.online

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