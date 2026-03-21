La Lega della provincia di Varese piange la scomparsa di Umberto Bossi, considerato il fondatore e figura centrale del movimento. La notizia ha suscitato emozioni tra militanti e rappresentanti politici, evidenziando il ruolo di Bossi nel consolidamento del partito nella zona. La sua morte è stata annunciata oggi, lasciando un vuoto tra coloro che lo hanno seguito e sostenuto nel corso degli anni.

Varese, 21 marzo 2026 – La scomparsa di Umberto Bossi ha colpito profondamente il mondo politico locale, in particolare la Lega della provincia che proprio nel territorio varesino affonda le sue radici. Non è un caso che la notizia, arrivata nel giorno della festa del papà, sia stata commentata da molti militanti e amministratori come la perdita del “padre” di un’intera comunità politica, prima ancora che di un partito. Il ricordo assume un significato ancora più identitario nelle parole del consigliere regionale Emanuele Monti: “Bossi non è stato solo un leader politico. Vive in noi perché è parte di quel sogno che ha unito milioni di persone attorno all’idea di autodeterminazione dei popoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Culla della Lega piange il suo “papà”: addio Umberto, hai unito un popolo

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