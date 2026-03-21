La Cremonese si rialza con Giampaolo ' colpaccio' a Parma

La Cremonese ha ottenuto una vittoria importante nella partita contro il Parma, conclusa con il risultato di 2-0. La squadra ha segnato due gol, uno di Maleh e uno di Vandeputte, e ha conquistato i tre punti nella trentesima giornata di Serie A 20252026. La partita si è giocata allo stadio Tardini di Parma.

AGI - La cura Giampaolo porta subito tre punti alla Cremonese. I grigiorossi, infatti, espugnano 2-0 il Tardini di Parma nel match valido per la trentesima giornata di Serie A 20252026: decidono le reti di Youssef Maleh e Jari Vandeputte. La squadra ospite rischia subito di combinare una frittata con un errore in disimpegno che permette a Ondrejka di intercettare il pallone, ma Grassi rimedia con una buona chiusura. La gara stenta a decollare. Al 6' Vandeputte va alla conclusione, ma trova l'attenta respinta in corner di Suzuki. La partita stenta a decollare, ma al 20' Bonazzoli, su assist di Pezzella, prova la sua ormai classica magia in rovesciata: la sfera termina di poco alta. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Cremonese si rialza con Giampaolo, 'colpaccio' a Parma Articoli correlati Leggi anche: La Cremonese si rialza con Giampaolo, colpaccio al Tardini Leggi anche: Parma-Cremonese 0-2, buona la prima per Giampaolo Scontri Cremonese Parma, indagati 4 tifosi Approfondimenti e contenuti su La Cremonese si rialza con Giampaolo... Temi più discussi: La Fiorentina si rialza e fa viola la Cremonese: Vanoli stravince lo scontro salvezza con Nicola; Pagellone 29ª: la Juve non molla, Milan spento, DDR trasuda passione; Vanoli: Siamo cresciuti ma non è la svolta definitiva. Poi rivela la scelta su Kean; CREMONESE - FIORENTINA : 1 - 4. Serie A, la Cremonese si rialza: 2-0 al Parma e aggancio al Lecce per la salvezzaLa Cremonese, dopo l'arrivo di Marco Giampaolo, ritrova lo smalto perso negli ultimi tempi e ottiene una vittoria fondamentale in ottica salvezza ... msn.com La Cremonese si rialza con Giampaolo, colpaccio al TardiniAGI - La cura Giampaolo porta subito tre punti alla Cremonese. I grigiorossi, infatti, espugnano 2-0 il Tardini di Parma nel match valido per la trentesima giornata di Serie A 2025/2026: decidono le r ... msn.com Buona la prima di Giampaolo! La Cremonese trova una vittoria importantissima in ottica salvezza: batte 0-2 il Parma al Tardini e va a 27 punti. Decisivi i gol di Maleh e Vandeputte #Tuttosport #Parma #Cremonese facebook La Cremonese non vinceva dal 7 dicembre scorso Oggi con lo 0-2 aggancia il Lecce in classifica e riapre la corsa salvezza #DAZNBetClub #ParmaCremonese #SerieAEniLive x.com