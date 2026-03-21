La città che cambia Area per la nuova Conad La variante in Consiglio

Il Consiglio comunale si riunirà il 25 marzo per discutere la variante urbanistica relativa all’area destinata alla nuova Conad, che prevede quasi 200 posti auto e alcuni negozi di vicinato. La proposta, volta ad ampliare la superficie commerciale, comporta un raddoppio della presenza di punti di distribuzione in città. La decisione interesserà direttamente la zona interessata dal progetto.

Nuova Conad, quasi 200 parcheggi e alcuni negozi di vicinato: la pratica va in consiglio comunale il 25 marzo prossimo e fa raddoppiare la media distribuzione in citta’. Dai tubetti per la conserva in alluminio per la Mutti, ‘lavorati’ per anni da tante donne di Camaiore, ai barattoli di pomodori sugli scaffali che mamme e papà riporranno nei carrelli della spesa per gustosi sughi: la citta’ cambia e con lei cambiano usi e consumi della sua gente e le scelte politiche per il futuro. Dal viale Oberdan a via Sterpi il passo per la Conad e’ breve: sempre di centro storico si tratta, ma più a monte, con una viabilità da cambiare, allargare e studiare per avere una strada di ben 8 metri per far girare i camion da una strada, via Sterpi, al piazzale e poi verso l’altra, via Fonda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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