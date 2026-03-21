La Cina ha introdotto una nuova arma anti-droni a microonde chiamata Hpm, progettata per neutralizzare gli sciami di droni. Questa tecnologia mira a rispondere alla crescente diffusione di droni economici e facilmente impiegabili, che stanno modificando le strategie di difesa aerea a bassa quota. La mossa fa parte di un aggiornamento delle misure di sicurezza in risposta alle nuove minacce.

La Cina sta puntando un sistema a microonde ad alta potenza capace di abbattere sciami di droni a costi minimi. Ecco come funziona e cosa sappiamo I droni sempre più economici e facili da utilizzare stanno letteralmente trasformando il modo in cui i Paesi pensano di difendere il proprio spazio aereo a bassa quota. I rischi più grandi? Questi: piccoli velivoli senza pilota impiegati per sorveglianza illegale, sabotaggi o attacchi coordinati in sciame, una minaccia difficile da neutralizzare con i sistemi tradizionali di difesa aerea. Ecco che la Cina sta puntando con decisione sulla cosiddetta tecnologia Hpm (High Power Microwave), un’arma a microonde ad alta potenza capace di disattivare o distruggere i circuiti elettronici dei droni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Cina schiera l’arma anti-droni a microonde: così la tecnologia Hpm abbatte gli sciami

Articoli correlati

La tecnologia è la nuova arma letale nella corsa alla supremazia globale: così la geopolitica ha ‘inquinato’ la conoscenzaNel corso della storia, l’innovazione tecnologica ha spesso giocato un ruolo ambiguo.

Leggi anche: La difesa aerea contro i droni si fa anche con le microonde

New Russian AI Gun That Shoots Down FPV Drones Automatically!

Una selezione di notizie su Cina schiera

Discussioni sull' argomento La Cina schiera l’arma anti-droni a microonde: così la tecnologia Hpm abbatte gli sciami; Serbia. Il missile cinese sui MiG e il segnale strategico ai Balcani; GP Cina, le pagelle: finalmente Hamilton, gara da 8. McLaren 4: e questi sarebbero i campioni in carica?; LIVE Italia-Cina 3-10, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre inguardabili a lezione dalle asiatiche.

Perché la Cina difende l’Iran solo a paroleMentre Stati Uniti e Israele attaccavano duramente il partner più stretto della Cina in Medio Oriente, uccidendo il leader iraniano e chiedendo al suo popolo di rovesciare il governo, Pechino ha ... milanofinanza.it

Il mondo intero è con il fiato sospeso mentre Pechino rompe ufficialmente gli indugi. La dichiarazione arrivata nelle ultime ore sta facendo tremare i mercati e le cancellerie di tutto l'Occidente. La Cina si è schierata apertamente con l'Iran definendo inaccettabili facebook

Il valore economico del regime degli ayatollah per Russia e Cina non si misura in volumi commerciali ma al contributo a uno spazio euroasiatico alternativo bit.ly/4b5XKC7 Per altre notizie bit.ly/3ZydJC #geopolitica x.com