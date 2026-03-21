La Ciclista Cavriago pronta a mettersi in sella

Nella sala civica del Comune, si è tenuta la presentazione ufficiale della squadra ciclistica Cavriago Asd. La cerimonia ha visto protagonisti i rappresentanti della squadra e il programma agonistico, con uno sfondo decorato dai colori bianco e rosso che richiamano il team. L'evento ha segnato l'inizio della stagione per la formazione locale, pronta a competere nelle prossime gare.

Uno scenario di colori bianco-rossi ha fatto da sfondo alla presentazione delle squadre e del programma agonistico della Ciclistica Cavriago Asd, svoltasi nella sala civica del Comune. Si presenteranno ai nastri di partenza delle numerose gare che si svolgeranno sulle strade del nostro territorio, ventisei ciclisti (con sei donne) della Categoria Giovanissimi, che comprende atleti dai 5 ai 12 anni, dieci Esordienti (13-14 anni) e sei Allievi (15-16). Sono cinque i direttori sportivi: Emiliano Gualerzi (Giovanissimi), Mario Ferrari e Davide Guidetti (Esordienti) con Alessandro Granata ed Erik Guidetti per gli Allievi. Collaboratori: Gianluigi e Aleardo Castagnetti, Cesare Conte, Walter Zavaroni, Daniele Tagliavini e Giovanni Cingi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Ciclista Cavriago pronta a mettersi in sella Articoli correlati Sella pronta alla rivincita. Domani la sorpresa MestreDopo la sosta per la finestra Fiba per le nazionali, torna in campo la Sella Cento che domani alle 20,30 alla Baltur Arena affronterà la Gemini... Uomini e Donne, Martina Cardamone pronta a mettersi in gioco come tronista. Le critiche a Ciro SolimanoL'ex corteggiatrice racconta la sua esperienza con Flavio Ubirti, esprime perplessità sui video confessione di Ciro Solimeno e apre alla possibilità... Wrong Saddle Height & Fore-aft (Knee Pain Fixed) Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ciclista Cavriago La Ciclista Cavriago pronta a mettersi in sellaLa società ha presentato tutte le squadre in Comune in vista della partenza della stagione agonistica: Priorità ai valori dello sport ... ilrestodelcarlino.it SC CAVRIAGO, TUTTO PRONTO PER UNA STAGIONE DAVVERO INTENSASabato pomeriggio 14 marzo presso la sala consigliare del comune di Cavriago si è svolta la presentazione della Società Ciclistica Cavriago. Attiva sul territorio nel ciclismo giovanile dal 1979, ... tuttobiciweb.it