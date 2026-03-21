La caduta di Pogacar è il senso della Milano-Sanremo | per vincere la corsa più imprevedibile serviva l’impresa più folle

Tadej Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo 2026, una delle corse più impegnative del calendario ciclistico. La sua vittoria arriva dopo una gara lunga e imprevedibile, in cui ha affrontato salite e tratti impegnativi. La corsa si è conclusa con la sua vittoria, segnando un risultato importante in questa edizione. La gara si è svolta in Italia e ha attirato l’attenzione degli appassionati di ciclismo.

Anche l’impresa più difficile, alla fine, è compiuta: Tadej Pogacar conquista la Milano-Sanremo 2026. Lo sloveno vince la Classicissima di Primavera, la più imprevedibile e ostica per le sue caratteristiche, proprio per questo diventata negli anni una sorta di ossessione personale. Alza le braccia al cielo dopo 299 chilometri che sono stati tutto tranne che lineari: una corsa epica, imprevedibile, decisa solo sulla linea d’arrivo di via Roma e destinata a restare tra le più belle di sempre. È stata la Sanremo nella sua forma più pura, quella che sonnecchia per ore e poi esplode all’improvviso, trasformandosi in uno spettacolo totale. Una corsa che Pogacar sembra aver perso, quando aveva picchiato contro l’asfalto pochi km prima della salita della Cipressa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La caduta di Pogacar è il senso della Milano-Sanremo: per vincere la corsa più imprevedibile serviva l’impresa più folle Articoli correlati Leggi anche: Per Pogacar la Milano-Sanremo è la corsa più difficile che c'è: i motivi Pogacar, la Milano-Sanremo è finalmente tua: una corsa epica, dalla caduta alla volata contro PidcockAnche l’impresa più difficile è compiuta: Tadej Pogacar conquista la Milano-Sanremo 2026. Pogacar può davvero vincere la Milano Sanremo Una raccolta di contenuti su La caduta di Pogacar è il senso della... Temi più discussi: Pogacar cade e tira giù anche van Aert! Colpo di scena ai -33: rivivi il momento; La corsa che Tadej Pogacar non riesce a vincere; Pogacar pensa ai tre grandi giri nel 2027: cruciali Sanremo e Roubaix; Sanremo da Cannibale, Merckx lancia Pogacar: Tadej, ecco come si vince. Milano-Sanremo, Pogacar nella storia. Vince per la prima volta in volata nonostante la cadutaImpresa del campionissimo sloveno che cade a 30 chilometri dal traguardo ma riesce a rifarsi sotto per poi schiantare i rivali. Pidcock regge fino alla fine ma è beffato per mezza ruota sul traguardo ... msn.com Pogacar infrange tabù e vince la Milano-Sanremo 2026Tadej Pogacar vince la Milano-Sanremo 2026 e infrange uno dei suoi ultimi tabù, visto che il campione del mondo in carica non aveva mai vinto la classicissima ... lapresse.it Cade, si rialza e vince la Milano-Sanremo arrivando al traguardo in queste condizioni. Più forte di tutto: Tadej Pogacar facebook Tadej Pogacar vince la 117/a edizione della Milano-Sanremo. Lo sloveno regola in una volata a due l'inglese Tom Pidcock. Per lo sloveno è il primo successo nella Classicissima. Pogacar è arrivato primo sul traguardo, battendo di mezza ruota Pidcock, con x.com