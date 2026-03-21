Durante il reality Grande Fratello Vip 2026, Dario Cassini ha rivolto una frase a Antonella Elia che ha suscitato immediate reazioni di indignazione sui social e richieste di provvedimenti. Meno di una settimana dall’inizio del programma, l’episodio ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, portando a un acceso dibattito online e a richieste di intervento da parte di alcuni utenti.

La Casa del Grande Fratello Vip 2026 è già al centro delle polemiche. Meno di una settimana dopo l’inizio del reality, un episodio ha catturato l’attenzione dei media e dei social: Dario Cassini ha rivolto ad Antonella Elia una frase ritenuta shock da molti spettatori. Durante la preparazione della cena, tra battute e interazioni quotidiane, il comico ha detto: “ Se lo rovesci posso abusare di te? ”. La risposta di Elia è stata “ Certo ”, ma le parole di Cassini hanno immediatamente scatenato indignazione e richieste di provvedimenti, con utenti che invocano addirittura la squalifica del concorrente. Il breve scambio, ripreso e diffuso in video sui social, ha subito diviso l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La battuta di Cassini ad Elia scatena richieste di provvedimenti immediati (e i social sono indignati)

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Il racconto di Marco Cassini, dalla sezione Storie/Idee del Post: x.com