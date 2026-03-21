Domenica si svolgerà il secondo turno delle elezioni comunali a Parigi, dove il candidato socialista si trova in difficoltà e rischia di perdere al ballottaggio. Gli estremi politici sono diventati più forti, portando alla caduta di alcuni argini che prima li limitavano. La competizione tra i candidati si intensifica in vista dello scrutinio finale.

La sinistra divisa può perdere Parigi. Grégoire nella morsa tra la destra e il veto su Mélenchon Domenica si terrà il secondo turno delle elezioni comunali francesi, l’ultimo banco di prova prima delle presidenziali del 2027. Dopo il primo turno tenutosi il 15 marzo, in settimana si sono concretizzate alleanze e fusioni di liste in vista del ballottaggio, al quale hanno avuto accesso tutti i candidati che hanno ottenuto almeno il 10 per cento dei consensi. Il cordone sanitario anti estremisti si è spezzato in diversi comuni, con la sinistra moderata (socialisti, ecologisti e comunisti) che ha moltiplicato gli accordi per il secondo turno con... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La battaglia di Parigi. Il candidato socialista rischia al ballottaggio e gli argini agli estremi sono crollati

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