Kimi Räikkönen non corre più con la Ferrari, lasciando il team dopo anni di competizioni. Antonelli, invece, non è stato selezionato dall'Academy del Cavallino, anche se ha gareggiato con la Scuderia. Guidare la Rossa comporta, oltre alla velocità, anche il peso di una lunga tradizione e di un mito che si tramanda nel tempo.

Kimi Antonelli ha già smesso di essere un talento per diventare un caso nazionale. Succede quando attorno a un ragazzo cominciano a stringersi aspettative che non gli appartengono più: l’ultimo prima di lui a cui è successo è stato il suo amico Jannik Sinner che forse anche per questo riconoscersi è stato così affettuoso verso il piccolo Kimi. Antonelli, 19 anni, non è semplicemente un ragazzo che corre forte, è “il nuovo”, quello che deve riportare qualcosa che sentiamo di aver perso, o di non aver mai davvero avuto (se non in tempi antichi), un italiano in grado di vincere il Mondiale. Un giovane che non è solo se stesso, è la proiezione di un desiderio collettivo, spesso irrisolto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi non è in Ferrari? Un rimpianto per noi, una fortuna per lui

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