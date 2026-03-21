Kim Kardashian ha recentemente acquistato un cappotto che un tempo apparteneva a Carolyn Bessette-Kennedy, spendendo circa 200mila dollari. Si tratta di un capo iconico, simbolo di un’epoca e di uno stile riconoscibile. L’acquisto ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, sottolineando come alcuni capi di moda abbiano un valore che va oltre il semplice abbigliamento.

Certe cose nella moda non sono solo vestiti. Sono immagini, epoche, estetiche intere. È il caso del cappotto Prada color cammello appartenuto a Carolyn Bessette-Kennedy, uno di quei pezzi che, anche a distanza di anni, continua a rappresentare un’idea di stile precisa: pulita, silenziosa, incredibilmente potente. Quando è finito all’asta nelle scorse settimane, era abbastanza chiaro che non sarebbe passato inosservato. Il prezzo finale — quasi 200mila dollari — lo conferma. Ma più del valore, è stata la domanda a creare hype: chi lo ha comprato? Kim Kardashian. Il cappotto Prada di Carolyn Bessette-Kennedy che tutti volevano l’ha acquistato Kim Kardashian. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kim Kardashian e il cappotto cult di Carolyn Bessette-Kennedy: chi c’è davvero dietro l’acquisto da quasi 200mila dollari

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