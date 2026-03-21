A soli 15 anni, Kelly Doualla si distingue come una studentessa modello, nota per la sua disciplina e umiltà. Viene descritta come veloce e un esempio per i compagni, mentre si trova a raccontare di aver temuto il rito della matricola per i capelli, ma di aver ricevuto assistenza dalla Battocletti, che si è dimostrata molto brava. La giovane atleta sta riscrivendo la sua storia nell’atletica leggera italiana.

Studentessa modello, esempio per i compagni, disciplinata, umile e, soprattutto, veloce. A soli 15 anni, Kelly Doualla s ta riscrivendo la storia dell’atletica leggera italiana. Dopo la volata che all’esordio in Nazionale maggiore le ha regalato la promozione alle semifinali dei 60 (7”27) dei Mondiali indoor di Torun, stasera sarà impegnata elle semifinali dei 60m femminili: “Potevo far meglio, ma conta la Q della qualificazione al turno successivo”. Che differenza passa tra una gara giovanile e un Mondiale assoluto? “Nella corsia di fianco avevo la campionessa olimpica dei 100, Julien Alfred. È detto tutto”. Com’è l’universo dei grandi? “Rispetto alle Nazionali giovanili mi sembrano tutti più tranquilli, concentrati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kelly Doualla: “Temevo il rito della matricola per i miei capelli, ma la Battocletti è stata bravissima”

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