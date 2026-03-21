Kate Middleton i glutei reali di suo marito William meritano un elogio

Kate Middleton è sorpresa dopo aver ricevuto un complimento da parte di William sui suoi “glutei reali”. Il Principe del Galles ha elogiato la forma fisica di suo marito, definendo i suoi “glutei” come una dote nascosta da ciclista. La notizia è stata diffusa da una nota della BBC, dove Greg James ha commentato pubblicamente la questione.

Kate Middleton non si sarebbe mai aspettata il complimento ricevuto da suo marito William. Il Principe del Galles ha sfoggiato una dote nascosta da ciclista, grazie ai suoi “glutei reali”, come li ha definiti la star della BBC, Greg James. Kate Middleton, competizione alle stelle con William. Kate Middleton e William sono dei grandi sportivi. Amano guardare e praticare lo sport, qualsiasi tipo di disciplina, dal tennis al polo, dal rugby alla vela. Si può dire che pratichino qualunque attività e anche con successo, soprattutto la Principessa del Galles. Tra l’altro sono molto competitivi. Pare che non riescano a portare a termine una partita di tennis, tanto la sfida tra loro diventa estrema. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, “i glutei reali” di suo marito William meritano un elogio Articoli correlati Sciare con i reali: da William e Kate Middleton a re Felipe di Spagna, chi potremmo incontrare sulle piste delle Olimpiadi di Milano CortinaSfogliando l’album dei ricordi, quegli scatti raccontano molto più di una semplice vacanza: parlano di affetti, emozioni e legami, accendendo la... Leggi anche: Da ieri in Scozia per una visita con William, Kate Middleton si è divertita a lavorare a un telaio. E ha battuto il marito in una partita di curling