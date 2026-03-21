Kamara esce dal campo lentamente Colombo si stizzisce | rissa nel finale di Genoa-Udinese
Nel finale di Genoa-Udinese, Kamara è uscito dal campo lentamente e questo ha scatenato l’irritazione di Colombo. La situazione è degenerata e si è verificata una rissa tra i giocatori delle due squadre. L’episodio si è verificato nei minuti conclusivi della partita e ha coinvolto più calciatori. La partita si è conclusa con questa scena di tensione tra i giocatori.
Nei minuti finali di Genoa-Udinese si è scatenata una rissa a causa della lentezza di Kamara, che se l'è presa comoda dopo la sostituzione. Colombo non ha aggredito ed è stato ammonito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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