Kamara esce dal campo lentamente Colombo si stizzisce | rissa nel finale di Genoa-Udinese

Nel finale di Genoa-Udinese, Kamara è uscito dal campo lentamente e questo ha scatenato l’irritazione di Colombo. La situazione è degenerata e si è verificata una rissa tra i giocatori delle due squadre. L’episodio si è verificato nei minuti conclusivi della partita e ha coinvolto più calciatori. La partita si è conclusa con questa scena di tensione tra i giocatori.