Juventus | strada chiara per il calciomercato

La Juventus ha annunciato di voler concentrare le proprie strategie di calciomercato estivo 2026 sugli svincolati di lusso, cioè quei giocatori di grande esperienza e qualità che arrivano a parametro zero. La società mira ad acquisire profili di alto livello senza sostenere costi di trasferimento, puntando su calciatori che possano rafforzare la rosa. La scelta si basa su una linea chiara e definita per la prossima stagione.

La Juventus ha scelto una strada chiara per il calciomercato estivo 2026: puntare forte sugli svincolati di lusso, quei profili di esperienza e qualità che arrivano a parametro zero e possono fare la differenza senza intaccare pesantemente il bilancio. Dopo alcuni investimenti onerosi che non hanno reso come sperato, la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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