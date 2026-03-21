Juventus slitta il rientro di Vlahovic? Cosa è successo in allenamento e quando può tornare davvero il serbo Ultimissime novità
In casa Juventus si parla di un possibile ritardo nel ritorno in campo di Dusan Vlahovic. Durante l’allenamento, sono emerse alcune complicazioni che potrebbero influire sui tempi di recupero dell’attaccante serbo. Al momento, non ci sono date certe sulla sua ripresa ufficiale. La squadra aspetta aggiornamenti definitivi per capire quando potrà tornare a disposizione del tecnico.
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