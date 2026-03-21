Juventus-Sassuolo streaming gratis | dove vedere la Serie A

Oggi alle 20:45 si gioca la partita tra Juventus e Sassuolo, nello stesso giorno in cui si disputa la trentesima giornata di Serie A. La Juventus, allenata da Luciano Spalletti, affronta il Sassuolo, guidato da Fabio Grosso. La partita si svolge in un contesto di campionato e sarà possibile seguirla anche in streaming gratis.

La Juventus di Luciano Spalletti affronta il Sassuolo di Fabio Grosso oggi, sabato 21 marzo, alle ore 20:45, nel quadro della trentesima giornata di Serie A. Il match dell’ Allianz Stadium rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni continentali del sodalizio bianconero, attualmente impegnato in una serrata rincorsa al quarto posto utile per la qualificazione in Champions League. I padroni di casa giungono all’appuntamento galvanizzati dal recente successo esterno contro l’Udinese, griffato dalla rete di Boga, mentre la compagine neroverde deve smaltire il passo falso interno contro il Bologna, maturato in un contesto di emergenza sanitaria interna al gruppo squadra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Sassuolo streaming gratis: dove vedere la Serie A Articoli correlati Sassuolo Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ASASSUOLO JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 20,45 Sassuolo e Juventus scendono in campo al Mapei Stadium di Reggio... Juventus Women Sassuolo streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie APoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... SASSUOLO JUVENTUS LIVE REACTION | 19° GIORNATA SERIE A Tutti gli aggiornamenti su Juventus Sassuolo streaming gratis dove... Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Sassuolo; Dove vedere Juventus-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere Juventus-Sassuolo: canale tv, diretta streaming, formazioni; Juventus-Sassuolo: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Dove vedere Juventus-Sassuolo: canale tv, diretta streaming, formazioniJuventus-Sassuolo (sabato 21 marzo con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la trentesima giornata di campionato in Serie A. Dopo la vittoria per 1-0 sul campo dell'Udinese, i bianc ... calciomercato.com Juve-Sassuolo: Sky, Dazn o NOW? Ecco dove vederla in tv e in streamingFischio d'inizio alle ore 20.45 all'Allianz Stadium per la trentesima giornata di Serie A: arbitra Marchetti, al Var Abisso ... msn.com