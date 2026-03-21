Le formazioni ufficiali di Juventus-Sassuolo sono state annunciate, con Spalletti che conferma Boga tra i titolari e Grosso che effettua diverse modifiche rispetto alle ultime uscite. La partita, valida per la 30ª giornata di campionato, si giocherà alle 20.45 all'Allianz Stadium, offrendo uno sguardo sulle scelte di formazione di entrambe le squadre in vista del match.

Juventus e Sassuolo si affrontano all'Allianz Stadium per l'ultimo match del sabato della 30ª giornata di Serie A. Spalletti, alla ricerca della terza vittoria di fila dopo quelle con Pisa e Udinese, conferma Perin in porta e schiera in difesa Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. In mediana agiranno Locatelli e Thuram, mentre sulla trequarti ci saranno Conceiçao, McKennie e Yildiz. Il riferimento in avanti, in qualità di falso nove, sarà Boga. Grosso, che dovrà fare a meno di alcuni giocatori in rosa causa pertosse, risponde con Muric tra i pali protetto da Walukiewicz, Muharemovic, Idzes e Garcia. In mezzo spazio a Wranckx e Koné. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Spalletti conferma Boga. Rivoluzione per Grosso

Articoli correlati

Formazioni ufficiali Juve Sassuolo: le scelte di Spalletti e GrossoCalciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro...

Sassuolo-Verona, le formazioni ufficiali: Grosso conferma Lipani, Sammarco con Sarr e BowieSassuolo e Verona si affrontano al Mapei Stadium per l'anticipo della 26ª giornata di Serie A.

SASSUOLO-JUVENTUS 0-3: SPALLETTI PUÒ ANCORA SOGNARE LO SCUDETTO

Contenuti e approfondimenti su Juventus Sassuolo le formazioni...

Temi più discussi: Juventus-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Juventus-Sassuolo: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Probabili formazioni Juventus-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Boga, Yildiz, Thuram, Laurienté e Berardi; Dove vedere Juventus-Sassuolo: canale tv, diretta streaming, formazioni.

Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: fiducia a Boga dal 1', le scelte di GrossoAlle 20.45 la Juventus torna in campo per sfidare il Sassuolo e provare a mettere pressione alle dirette rivali per un posto in Champions League, su tutte. tuttomercatoweb.com

Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVELa Juventus ha vinto le ultime due gare di campionato senza subire gol (4-0 contro il Pisa e 1-0 contro l'Udinese) e potrebbe infilare tre successi consecutivi con annesso 'clean sheet' per la prima v ... sport.sky.it

Le formazioni ufficiali con le scelte di Spalletti e Grosso per Juventus-Sassuolo facebook

#Juventus-Sassuolo, i convocati di #Spalletti: torna #Vlahovic x.com