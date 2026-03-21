Juventus Sassuolo a rischio rinvio? Cosa filtra dopo i casi di pertosse riscontrati tra i neroverdi Le ultimissime verso il match dello Stadium

La partita tra Juventus e Sassuolo potrebbe essere rinviata a causa dei casi di pertosse riscontrati tra i giocatori del Sassuolo. La decisione ufficiale non è ancora stata comunicata, ma le autorità sportive stanno valutando le eventuali misure da adottare prima dell’incontro allo Stadium. La situazione ha creato molta attesa e incertezza tra tifosi e addetti ai lavori.

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