Juventus Next Gen Gubbio LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nella 33ª giornata di Serie C 202526, si sono affrontate Juventus Next Gen e Gubbio in una partita che ha visto entrambe le squadre impegnate in fase di gioco intensa. La cronaca dettagliata, il tabellino, la moviola e il risultato sono stati aggiornati in tempo reale, offrendo un quadro completo di quanto accaduto sul campo durante il match.

Calciomercato Juve, Spalletti sui rinforzi estivi: «Non sono un idiota». Cosa intendeva Douglas Luiz riscattato dall’Aston Villa? Il centrocampista brasiliano sempre più al centro del progetto degli inglesi. Le ultime Calciomercato Juve, spesa in casa Atalanta? Ederson e Carnesecchi nel mirino dei bianconeri. Ma entrambi rischiano di sfumare. I motivi Daffara continua a brillare: il portiere di proprietà della Juventus convocato dall’Italia Under 21. I dettagli Juventus Next Gen, ufficiali le date dei playoff 2026: quando giocheranno i bianconeri di Brambilla. Il comunicato Canzi verso il Genoa: «Abbiamo un problema di testa. Dopo il Milan ci siamo guardate dentro» Juventus Women, Canzi non ha dubbi: «La scorsa stagione è stata memorabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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