Juventus Next Gen Gubbio 2-2 | pareggia Guerra al fotofinish! Bianconeri che non muoiono mai

Nella 33ª giornata di Serie C, Juventus Next Gen e Gubbio si sono affrontate in un match che si è concluso con un pareggio 2-2. Guerra ha segnato il gol del definitivo pareggio nel finale, regalando un punto ai bianconeri. La partita ha visto entrambe le squadre mettere in mostra determinazione e ritmo, terminando con un risultato che rispecchia l’equilibrio in campo.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen ospitava il Gubbio nella 33ª giornata di Serie C. I bianconeri – reduci dal pareggio contro il Forlì – impattano 2-2 grazie al pareggio al fotofinish di Scaglia. Juventus Next Gen Gubbio 2-2: sintesi e moviola. 90’+4? GOL GUERRA – La Juventus Next Gen la pareggia in extremis! Calcio d’angolo sul primo palo, Guerra gira in porta e batte Bagnolini. 89? Doppia occasione Juve – Prima Cerri impegna Bagnolini, poi calcia forte Oboavwoduo ma spacca la traversa sulla ribattuta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Gubbio 2-2: pareggia Guerra al fotofinish! Bianconeri che non muoiono mai Articoli correlati Juventus Next Gen Gubbio 2-2 LIVE: pareggia Guerra al fotofinish!di Marco BaridonJuventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C... Forlì Juventus Next Gen 2-2: botta e risposta ma i bianconeri non muoiono mai! Puczka e Anghelè per la reazionedi Marco BaridonForlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus Next Gen Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Gubbio; Gubbio, c’è Juventus Next Gen. L’obiettivo è dimenticare Ascoli; Dove vedere Juventus Next Gen-Gubbio: data, orario e diretta; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Juventus Next Gen-Gubbio. Juventus Next Gen-Gubbio 1-2: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Juventus Next Gen-Gubbio del 21 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Juventus Next Gen-Gubbio, le formazioni ufficiali: Licina titolareAlle 14:30, la Juventus Next Gen sarà in campo per sfidare il Gubbio. I ragazzi di Brambilla cercano riscatto dopo gli ultimi risultati visto che i bianconeri sono reduci da una sconfitta e ... tuttojuve.com #JuventusNextGen #Gubbio LIVE Segui qui il match x.com Juventus Next Gen Gubbio LIVE Segui qui il match facebook