Juventus Next Gen Gubbio 2-2 LIVE | pareggia Guerra al fotofinish!

Nella partita tra Juventus Next Gen e Gubbio, terminata 2-2, Guerra ha segnato il gol del pareggio all'ultimo minuto. La gara, valida per la 33ª giornata di Serie C 202526, è stata seguita con attenzione dai tifosi e dagli addetti ai lavori. La cronaca della sfida include moviola, tabellino e dettagli sui momenti chiave dell'incontro.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen ospita il Gubbio nella 33ª giornata di Serie C. I bianconeri – reduci dal pareggio contro il Forlì – vogliono tornare a vincere. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Gubbio 2-2: sintesi e moviola. 90’+4? GOL GUERRA – La Juventus Next Gen la pareggia in extremis! Calcio d’angolo sul primo palo, Guerra gira in porta e batte Bagnolini. 89? Doppia occasione Juve – Prima Cerri impegna Bagnolini, poi calcia forte Oboavwoduo ma spacca la traversa sulla ribattuta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Gubbio 2-2 LIVE: pareggia Guerra al fotofinish! Articoli correlati Juventus Next Gen Gubbio 0-0 LIVE: Licina inventa per Guerra, Puckza su punizione. Primi due pericoli bianconeridi Marco BaridonJuventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C... Juventus Next Gen Gubbio 0-0 LIVE: al Moccagatta fischio d’iniziodi Marco BaridonJuventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C... Una selezione di notizie su Juventus Next Gen Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Gubbio; Gubbio, c’è Juventus Next Gen. L’obiettivo è dimenticare Ascoli; Dove vedere Juventus Next Gen-Gubbio: data, orario e diretta; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Juventus Next Gen-Gubbio. Juventus Next Gen-Gubbio 1-2: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Juventus Next Gen-Gubbio del 21 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Juventus Next Gen-Gubbio, le formazioni ufficiali: Licina titolareAlle 14:30, la Juventus Next Gen sarà in campo per sfidare il Gubbio. I ragazzi di Brambilla cercano riscatto dopo gli ultimi risultati visto che i bianconeri sono reduci da una sconfitta e ... tuttojuve.com #JuventusNextGen #Gubbio LIVE Segui qui il match x.com Juventus Next Gen Gubbio LIVE Segui qui il match facebook