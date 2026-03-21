Juventus Next Gen Gubbio 1-2 LIVE | Puczka segna e va vicino alla doppietta! Pericoloso anche Oboavwoduo

Nella partita tra Juventus Next Gen e Gubbio, il match termina con un punteggio di 1-2. Puczka segna e si avvicina alla doppietta, mentre Oboavwoduo si rende pericoloso durante l'incontro. La cronaca si concentra sugli episodi chiave, con moviola e dettagli sul risultato della 33ª giornata di Serie C 202526.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen ospita il Gubbio nella 33ª giornata di Serie C. I bianconeri – reduci dal pareggio contro il Forlì – vogliono tornare a vincere. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Gubbio 1-2: sintesi e moviola. 73? Cambio Juve – Dentro Anghelè per Macca. 71? Ammonito Licina – Entrata in ritardo, giallo per il 2007. 70? Doppia occasione Juve – Prima ci prova Oboavwoduo con una bella serpentina e un tiro respinto in angolo da Bagnolini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Gubbio 1-2 LIVE: Puczka segna e va vicino alla doppietta! Pericoloso anche Oboavwoduo Articoli correlati Juventus Next Gen Gubbio 1-2 LIVE: Puczka segna e va vicino alla doppietta!di Marco BaridonJuventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C... Leggi anche: Livorno Juventus Next Gen 1-1 LIVE: Puczka segna e va vicino alla doppietta! Pericoloso Owusu di testa Una raccolta di contenuti su Juventus Next Gen Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Gubbio; Gubbio, c’è Juventus Next Gen. L’obiettivo è dimenticare Ascoli; Dove vedere Juventus Next Gen-Gubbio: data, orario e diretta; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Juventus Next Gen-Gubbio. Juventus Next Gen-Gubbio, le formazioni ufficiali: Licina titolareAlle 14:30, la Juventus Next Gen sarà in campo per sfidare il Gubbio. I ragazzi di Brambilla cercano riscatto dopo gli ultimi risultati visto che i bianconeri sono reduci da una sconfitta e ... tuttojuve.com Juventus Next Gen-Gubbio, rompere l'equilibrio. Le formazioni ufficialiDopo 3 pareggi in altrettanti incontri Juventus Next Gen e Gubbio cercano di rompere questo equilibrio nella sfida valevole per la 33esima giornata allo stadio Giuseppe Moccagatta ... tuttoc.com #JuventusNextGen #Gubbio LIVE Segui qui il match x.com Juventus Next Gen Gubbio LIVE Segui qui il match facebook