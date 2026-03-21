Juventus Next Gen Gubbio 0-0 LIVE | partita bloccata bianconeri che attaccano ma troppa imprecisione davanti

La partita tra Juventus Next Gen e Gubbio si è conclusa con uno zero a zero. I bianconeri hanno prodotto diverse occasioni offensive, ma hanno trovato molta imprecisione in fase conclusiva. L’incontro, valido per la 33ª giornata di Serie C 202526, è stato caratterizzato da un gioco bloccato e poche occasioni chiare da entrambe le squadre. La cronaca si è concentrata sui tentativi offensivi e sulle azioni difensive.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen ospita il Gubbio nella 33ª giornata di Serie C. I bianconeri – reduci dal pareggio contro il Forlì – vogliono tornare a vincere. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Gubbio 0-0: sintesi e moviola. 20? Doppio cross Juve respinto – Licina verticalizza due volte, prima per Cudrig e poi per Savio: entrambi dal fondo scodellano i cross ma vengono murati dalla difesa del Gubbio che fa buona guardia. 15? Salva Cudrig sulla linea ma l’arbitro fischia – Calcio d’angolo ribadito di testa verso la porta, salva Cudrig con un intervento provvidenziale di testa sulla linea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Gubbio 0-0 LIVE: partita bloccata, bianconeri che attaccano ma troppa imprecisione davanti Articoli correlati Juventus Next Gen Gubbio 0-0 LIVE: Licina inventa per Guerra, Puckza su punizione. Primi due pericoli bianconeridi Marco BaridonJuventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C... Torres Juventus Next Gen 0-2 LIVE: Guerra chiude la partita, contropiede perfetto dei bianconeriPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Tutti gli aggiornamenti su Juventus Next Gen Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Gubbio; Gubbio, c’è Juventus Next Gen. L’obiettivo è dimenticare Ascoli; Dove vedere Juventus Next Gen-Gubbio: data, orario e diretta; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Juventus Next Gen-Gubbio. Juventus Next Gen-Gubbio, le formazioni ufficiali: Licina titolareAlle 14:30, la Juventus Next Gen sarà in campo per sfidare il Gubbio. I ragazzi di Brambilla cercano riscatto dopo gli ultimi risultati visto che i bianconeri sono reduci da una sconfitta e ... tuttojuve.com Juventus Next Gen-Gubbio, rompere l'equilibrio. Le formazioni ufficialiDopo 3 pareggi in altrettanti incontri Juventus Next Gen e Gubbio cercano di rompere questo equilibrio nella sfida valevole per la 33esima giornata allo stadio Giuseppe Moccagatta ... tuttoc.com Juventus Next Gen Gubbio LIVE Segui qui il match facebook #JuventusNextGen #Gubbio streaming e diretta tv Dove vederla x.com