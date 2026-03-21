Juventus | la Continassa si espande

La Juventus ha annunciato l'espansione della Continassa, il centro sportivo situato a Torino, con l’obiettivo di ampliare le strutture e migliorare le aree dedicate alla prima squadra e alla formazione giovanile. L’intervento prevede l’aggiunta di nuovi impianti e spazi, con un investimento significativo per potenziare le attività sportive e di allenamento del club. La fase dei lavori è già avviata e durerà diversi mesi.

La Juventus accelera sul fronte infrastrutturale e si assicura un pezzo chiave del suo futuro. Secondo Tuttosport del 21 marzo 2026, la società bianconera ha chiuso l’acquisizione dell’intero J Hotel (ex JHotel Continassa), struttura alberghiera di lusso adiacente al Training Center della Continassa. L’operazione, valutata intorno ai 45 milioni di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: la Continassa si espande Articoli correlati Merit Beauty espande i confini: arriva per la prima volta in Italia (e si espande in Spagna)Circola già con entusiasmo la notizia che Merit Beauty, il brand make-up e skincare venduto esclusivamente online, arriverà in Italia. Mercato Juventus: Pellegrino convince tutti alla Continassa. Si valuta questo investimentoMcKennie Juventus: dall’Inter all’Atletico Madrid, chi si era mosso per l’eventuale colpo a zero. Spalletti alla Continassa Altri aggiornamenti su Juventus la Continassa si espande Temi più discussi: Juventus, allenamento differenziato per Khephren Thuram; Juventus-Spalletti, vertice alla Continassa e rinnovo vicino: obiettivo Champions e rinforzi sul mercato, i dettagli del nuovo contratto; Mossa a sorpresa in casa Juve: ecco cosa è successo nelle ultime ore; Juve e volata Champions: da Thuram a Vlahovic e Holm, come stanno e quando rientrano. La Juve si compra tutto il J Hotel: le strategie della società e i costi dell'operazioneLa Juventus rafforza il controllo sui propri asset strategici: il club, infatti, ha annunciato di aver presentato un’offerta, accettata da Ream sgr, per l’acquisto dell’immobile che ospita il J Hotel ... msn.com Vlahovic Juventus, il serbo si è convinto! Svolta a sorpresa sul fronte rinnovo, si va verso questo scenario: le ultimeVlahovic Juventus, la dirigenza prepara la grande offerta per trattenere il bomber serbo in bianconero e accontentare le richieste tattiche La Juventus riceve eccellenti notizie per il proprio reparto ... juventusnews24.com La Juventus tenta il grande colpo: Bernardo Silva resta uno degli obiettivi della dirigenza della Continassa per la prossima stagione La stella portoghese saluterà il Manchester City al termine della stagione e l'ultima in Champions League alla corte di Pe facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Juventus- #Sassuolo x.com