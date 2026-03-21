juventus daffara convocato in u21

Giovanni Daffara, giovane talento delle giovanili della Juventus, è stato convocato dalla nazionale italiana under 21. Attualmente in prestito all’Avellino, il difensore riceve questa chiamata per la sua categoria. La convocazione riguarda esclusivamente l’Italia U21, senza coinvolgimenti in altri livelli o competizioni. La scelta si riferisce a un ciclo di incontri in programma a breve termine.

Giovanni Daffara, gioiello delle giovanili di proprietà della Juventus e in prestito all’Avellino, è stato convocato nell’Italia U21. Avellino in festa: Giovanni Daffara convocato in Nazionale Under 21, la stella bianconera brilla Sta nascendo una stella nel cuore dell’Irpinia. Giovanni Daffara, portiere classe 2004 di proprietà della Juventus e in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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