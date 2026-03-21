La Juventus ha richiesto informazioni su Toni Rudiger, difensore del Real Madrid, attualmente in uscita a zero. La società bianconera cerca di rafforzare il reparto difensivo e ha avviato contatti per conoscere meglio la disponibilità del giocatore. La trattativa non è ancora ufficiale, ma l'interesse sembra concreto. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane.

La Juventus vuole rinforzare la difesa Secondo quanto riportato da Schira, la Juventus avrebbe chiesto informazioni per Toni Rudiger,difensore del Real Madrid in uscita a zero. “La #Juventus ha chiesto informazioni su Toni #Rudiger. Tra lui e Luciano #Spalletti c’è un ottimo rapporto dai tempi dell’#ASRoma. Sul difensore, in caso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, chieste informazioni per Rudiger

Articoli correlati

Mandas Juve (Sky), i bianconeri iniziano a sondare il terreno: chieste informazioni alla Lazio, c’è concorrenza per il portiere. Gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Mandas Juve: i bianconeri sondano il portiere della Lazio mentre il Genoa pressa, tutto dipende dal futuro di Mattia Perin...

Leggi anche: Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo

Una raccolta di contenuti su Juventus chieste informazioni per...

Temi più discussi: Juventus, chieste informazioni per Lorenzo Pellegrini a parametro zero: è nella lista di Spalletti; Bastoni premiato dopo il caso di Inter-Juve: Ha chiesto scusa, non è da tutti; Rudiger, la Juve c'è! Papà Spalletti, assist dell'agente e la formula: come si può fare il colpaccio; Juventus, Spalletti a cena con Comolli: cosa ha chiesto il tecnico, la risposta del dg.

Juventus, chieste informazioni per Lorenzo Pellegrini a parametro zero: è nella lista di SpallettiLa Juventus cerca rinforzi e Spalletti compila la sua lista dei desideri: sarà necessario ripensare l'organico bianconero in maniera massiccia per mandare avanti il progetto avviato in autunno con il ... calciomercato.com

Juventus, chieste informazioni per Cancelo ma ci sono perplessità comportamentaliAnche per questo motivo ogni potenziale operazione viene analizzata in profondità, senza fretta. La chiamata per Cancelo va quindi letta come un primo sondaggio, utile a raccogliere informazioni e ... it.blastingnews.com

Il giornalista tifoso della Juventus, Massimo Pavan ha commentato la stagione del Napoli di Antonio Conte, soffermandosi sul futuro dell'allenatore salentino, che avrebbe in cuor suo sempre quella speranza di tornare a sedere sulla panchina della vecchia facebook

Juventus Women in crisi Una sola vittoria nelle ultime sette tra tutte le competizioni e qualificazione alla Champions a rischio La cronaca del match nel primo commento x.com