juventus bremer abbiamo bisogno di vlahovic

Durante il prepartita di Juventus-Sassuolo, Bremer ha commentato il ritorno di Vlahovic tra i convocati, sottolineando la sua presenza. Ha anche fatto riferimento al lavoro di Spalletti senza approfondire dettagli. La sua dichiarazione si è concentrata sulla necessità di avere Vlahovic a disposizione per il momento. Nessun altro dettaglio o opinione è stato fornito.

Bremer ha parlato del ritorno di Vlahovic tra i convocati Nel pre partita della sfida tra Juventus e Sassuolo, Bremer ha parlato del ritorno di Dusan Vlahovic e del lavoro di Spalletti. “Spalletti è un allenatore che esige molto e siamo sulla strada giusta. Abbiamo reagito bene a momenti difficili, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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