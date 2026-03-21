Juventus Arthur e Douglas Luiz | se i rinforzi fossero già in casa?

La Juventus sta valutando il mercato per rinforzare il centrocampo, ma potrebbe già avere due giocatori pronti a contribuire: Arthur e Douglas Luiz. Entrambi sono tornati in forma e hanno ripreso a giocare regolarmente, sollevando l’ipotesi che possano rappresentare una soluzione interna. La società sta monitorando la condizione dei due giocatori prima di decidere eventuali mosse future.

La Juventus cerca rinforzi per il centrocampo, ma i due nomi potrebbero essere già in casa con le rinascite di Arthur e Douglas Luiz. I due brasiliani sono attualmente in prestito al Gremio e in Aston Villa. Arthur sta vivendo un ottima stagione in Brasile dopo le esperienze mediocri alla L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Arthur e Douglas Luiz: se i rinforzi fossero già in casa? Articoli correlati Pedullà lancia la provocazione ai tifosi della Juventus: «Ma se Douglas Luiz…»di Redazione JuventusNews24Pedullà lancia la provocazione ai tifosi della Juventus: «Ma se Douglas Luiz…». Douglas Luiz Chelsea, i Blues piombano sul brasiliano di proprietà della Juventus! Già avviati i primi contatti: le novitàPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Douglas Luiz Temi più discussi: Juventus, l'Aston Villa riscatta Douglas Luiz? La Champions cambia gli scenari; Juventus, duello con l'Inter per Dibu Martinez: partiti i primi sondaggi; Juventus vs Fiorentina; Tuttosport - Juventus, per il dopo Di Gregorio spunta il Dibu Martinez: contropartita per Douglas Luiz?. Juve, Douglas Luiz e Arthur per abbassare il prezzo di HjulmandSecondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il dg della Juventus Damien Comolli vorrebbe proporre allo Sporting Lisbona Douglas Luiz e Arthur per abbassare le pretese del club lusitano rispetto ... it.blastingnews.com Le parole di Arthur, la rinascita di D.Luiz. Juve, i rinforzi sono già sotto contratto?In una intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport' il centrocampista brasiliano Arthur Melo ha dichiarato di aver voglia di rimettersi. tuttomercatoweb.com #DouglasLuiz #AstonVilla Come sta andando la sua esperienza x.com #DouglasLuiz #AstonVilla Come sta andando la sua esperienza facebook