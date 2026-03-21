Juve Sassuolo LIVE | l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium le possibili scelte di formazione

Alle porte dell’incontro tra Juventus e Sassuolo all’Allianz Stadium, si stanno definendo le scelte di formazione e le strategie delle due squadre in vista della 30ª giornata di Serie A 202526. La partita sarà trasmessa in tempo reale, con aggiornamenti su moviola, tabellino, risultato e cronaca durante tutta la giornata. I tifosi attendono con interesse l’inizio del match.

di Marco Baridon Juve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 202526. Questa sera allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Una partita che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, a caccia della qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sassuolo 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20.45 Migliore in campo Juve: a fine primo tempo – PAGELLE. Juve Sassuolo 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Juve Sassuolo: il pre-partita. Ore 12.00 – In porta si vedrà ancora una volta dal primo minuto Perin Ore 11. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le possibili scelte di formazione Articoli correlati Juve Napoli LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le scelte di formazioneCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Juve Lecce LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle possibili scelte di SpallettiKolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino. Sassuolo-Juventus, Spalletti torna sul rigore di David contro il Lecce | Serie A Approfondimenti e contenuti su Juve Sassuolo Temi più discussi: Dove vedere Juventus-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Luciano Spalletti presenta Juventus - Sassuolo Video; Juventus-Sassuolo: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Juventus-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche. FOCUS LIVE Juventus-Sassuolo: probabili formazioni, quote scommesse, precedenti, curiosità, news in direttaLa Juventus arriva da una striscia positiva, con tre partite a score positivo di seguito. Nelle ultime due, i bianconeri hanno vinto 4-0 sul Pisa e poi di misura a Udine. Il Sassuolo, nonostante le tr ... canalesassuolo.it Dove vedere Juve-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida del sabato sera della 30esima giornata di Serie A: le possibili scelte di Spalletti e Grosso ... corrieredellosport.it #Zhegrova out per #JuveSassuolo Tutti gli aggiornamenti facebook Juventus to beat Sassuolo. @Roobet Massive game for Juventus in the race for a Champions League spot next season. Forza Juve! x.com