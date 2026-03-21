Juve Sassuolo il club rinnova il Never Again | l’iniziativa contro il razzismo in occasione della sfida di questa sera

Prima della partita tra Juventus e Sassuolo, il club bianconero ha annunciato il rinnovo del progetto “Never Again”, un’iniziativa contro il razzismo. L’obiettivo è sensibilizzare i presenti allo stadio e promuovere un messaggio di inclusione. L’intera società ha deciso di unire le forze per lanciare questa campagna durante l’evento sportivo.

Juve Sassuolo: il club bianconero lancia un forte messaggio contro le discriminazioni unendo le forze e sensibilizzando l’intero stadio. La Juventus prende una posizione netta e inequivocabile contro le discriminazioni in occasione della sfida contro il Sassuolo. Nella Giornata Internazionale dedicata a questo fondamentale tema, il club ha voluto lanciare un segnale diretto a tutto il panorama calcistico. La dirigenza ribadisce che il razzismo non ha alcuno spazio in questo sport, né nel presente né nel futuro. Questa sera, durante le fasi di pre-gara all’Allianz Stadium, le due formazioni si uniranno fisicamente al centro del campo di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo, il club rinnova il “Never Again”: l’iniziativa contro il razzismo in occasione della sfida di questa sera Articoli correlati Telecronaca Sassuolo Juve: chi commenta la sfida di questa sera in programma tra neroverdi e bianconeri al Mapei Stadiumdi Redazione JuventusNews24Telecronaca Sassuolo Juve, la diretta della gara tra i neroverdi e i bianconeri di Luciano Spalletti affidata a Ricky... Formazioni ufficiali Sassuolo Juve: le scelte dei due allenatori per la sfida di questa sera al Mapei Stadiumdi Redazione JuventusNews24Formazioni ufficiali Sassuolo Juve, l’allenatore bianconero Luciano Spalletti opta per il 3-4-2-1 con Koopmeiners... Tutto quello che riguarda Juve Sassuolo Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Sassuolo; Juventus-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Juventus-Sassuolo a rischio rinvio? Scoppia 'caso pertosse' tra neroverdi, cosa succede; Sassuolo, casi di pertosse in squadra alla vigilia della Juve. Grosso: Settimana complicata. Juve-Sassuolo e il caso pertosse: che tipo di partita c'è da aspettarsi e cosa può succedere adessoScongelate i virologi. È di nuovo il loro momento. Come quando impazzavano a reti e giornali unificati. I depositari del verbo. Il calcio italiano si regala un tuffo nel recente passato. In Spagna han ... corrieredellosport.it FOCUS LIVE Juventus-Sassuolo: probabili formazioni, quote scommesse, precedenti, curiosità, news in direttaLa Juventus arriva da una striscia positiva, con tre partite a score positivo di seguito. Nelle ultime due, i bianconeri hanno vinto 4-0 sul Pisa e poi di misura a Udine. Il Sassuolo, nonostante le tr ... canalesassuolo.it Juve, il rientro di Vlahovic può slittare ancora: il dubbio di Spalletti in vista del Sassuolo facebook Juventus to beat Sassuolo. @Roobet Massive game for Juventus in the race for a Champions League spot next season. Forza Juve! x.com